9日に公開された反イラン政府デモの様子＝テヘラン（ソーシャルメディアから・ロイター＝共同）【テヘラン共同】イランで経済難への抗議デモが各地に拡大し、反政府運動の様相を呈し始めた。治安部隊とデモ隊の衝突が続発しており、早急な対応策を打ち出せないイラン指導部に焦燥感が漂う。地元メディアによると8日までの衝突で12人が死亡した。イラン国外の人権団体は40人以上が死亡したとしている。イラン政府は8日夜から大