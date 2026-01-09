新潟市東区で1月9日午前、道路が陥没する事故がありました。この陥没によるケガ人はいませんでした。 【氏田陽菜アナウンサー】「新潟市東区。こちらの道路に直径5mほどの穴が空き、現在、周辺は交通規制が行われています」1月9日午前11時ごろ、新潟市東区太平で「道路が陥没している」と通行人から警察に通報がありました。【住民】「大きな音がドーンとした。何かな、事故かなと思った」こちらは道路が陥没した瞬間