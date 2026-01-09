タレントの安めぐみ（44）が8日、自身のインスタグラムを更新。10歳長女との2人きりのランチを報告した。「先日、久しぶりに長女と2人きりでゆっくりランチをしました楽しかったなぁ」とつづり、長女とのツーショットをアップ。「昨日の朝は七草粥で温まりましたー」と記し、七草がゆも披露した。ハッシュタグでも「#長女と二人で」「#久しぶりの」「#また行こうね」「#七草粥」「#今日もお疲れ様でした」と添えた。安は