第５９回テレビ朝日ビッグスポーツ賞の表彰式が９日、都内で開催され、体操で昨年の世界選手権の男子個人総合３連覇の橋本大輝（日本生命、セントラルスポーツ）らが受賞した。橋本が代表してあいさつし「昨年４月にプロになり、新たな環境でスタートしました。たくさんの方に支えられ、ノビノビと体操に集中できました。まだまだ強い体操ニッポンをもっと強く、もっともっと皆さんに知っていただけるように頑張っていきたい」と