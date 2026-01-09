横浜ＦＭは９日、トーゴ人ＭＦジャン・クルードが、中国の上海海港に期限付き移籍（買い取りオプション付き）することが決定したことを発表した。期限付き移籍期間は２６年１２月３１日まで。身長１８７センチの大型ボランチは、２４年夏に加入し、２５年シーズンは２１試合に出場していた。クラブを通して、「日頃より温かいご声援をいただき、本当にありがとうございます。これまで支えてくれたすべての皆さん、そしてどん