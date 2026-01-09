人気声優らが出演予定だった朗読劇「クイーンバイオレット・ゲーム」について、声優らが主催者と連絡が取れないなどとして、次々に辞退などを表明する騒ぎになっている。このイベントでは、クラウドファンディングで約200万円が集まり、チケット販売も始まっている。クラファンに支援したファンからは、「返金されるのか」などと不安も広がっている。「公演開催は難しい」と声優らが次々に出演を辞退クイーンバイオレット・ゲーム