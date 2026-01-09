岡山・香川の天気予報 10日（土）から3連休の後半は、今季最強レベルの寒気が南下します。岡山・香川の寒気のピークは11日（日）になりそうです。寒さ、風、雪、交通機関の乱れに注意が必要です。 10日は前線に向かって暖かい空気が流れ込みます。最高気温は、岡山市は13℃と3月並み、9日（金）よりも5℃前後高くなるところが多い予想です。 ただ、その後前線が通過すると再び冬型の気圧配置となり、強い寒気が