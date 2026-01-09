ファジアーノ岡山新体制発表会岡山・北区柳町 サッカー・J1ファジアーノ岡山が9日、新体制発表会を開き、新加入選手らが今シーズンの躍進を誓いました。 （ファジアーノ岡山／森井 悠 社長）「J1定着というのは1年で成し得られるものではない。J1定着への基盤を固める年にしたい」 岡山市で開かれたファジアーノ岡山の新体制発表会です。初挑戦のJ1を終えて、チームは