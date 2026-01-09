東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 26231.79（+82.48+0.32%） 中国上海総合指数 4120.43（+37.45+0.92%） 台湾加権指数 30288.96（-71.59-0.24%） 韓国総合株価指数 4586.32（+33.95+0.75%） 豪ＡＳＸ２００指数 8717.85（-2.92-0.03%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83581.88（-599.08-0.71%） ９日のアジア株は総じて上昇。台湾株は小幅続落。株価が高値圏にあることで、利益確定