勤務していた高知県土佐市の小学校で児童を盗撮し、不同意わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われていた元教員の男に対し、高知地裁は1月9日、拘禁刑3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。不同意わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われていたのは元宇佐小学校教諭で現在、大阪市に住むアルバイト・島粼光優被告(24)です。起訴状などによりますと、島粼被告は2025年6月、宇佐小学校の教室で女子