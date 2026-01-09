ユーロ圏１０年債利回り格差縮小の動き継続、仏６６、伊６４ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%） ドイツ2.86 フランス3.522（+66） イタリア3.497（+64） スペイン3.247（+39） オランダ2.931（+7） ギリシャ3.354（+49） ポルトガル3.108（+25） ベルギー3.297（+44） オーストリア3.068（+21） アイルランド2