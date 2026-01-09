十和田八幡平国立公園をドローンで撮影した動画の一場面（ネイチャーサービス、環境省提供）英国の有力旅行雑誌「ワンダーラスト」は、日本を2026年に行くべき26の国・地域の一つとして選出した。国立公園制度を整備し、自然保護分野で先進的な取り組みを続けてきた点が評価された。政府観光局が9日発表した。26年は「十和田八幡平」「吉野熊野」「大山隠岐」「富士箱根伊豆」の四つの国立公園が指定から90年を迎えることから