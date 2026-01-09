北海道旭川市役所北海道旭川市は9日、福祉保健部のケースワーカーで20代の男性職員が生活保護に関する書類を持ち出し、廃棄していたと発表した。書類は申請書や領収書で、受給者の氏名や住所、傷病名などが記されていた。計約4万2千円の未支給も判明し、市は他にもなかったか調べる。市によると、廃棄されたのは7人分の情報が記載された計14枚で、持ち出しは禁止されていた。職員は昨年12月31日に新聞や郵便物などとともに自宅