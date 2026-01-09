大商大の硬式野球部監督に冨山陽一氏が8日付で復帰したことが9日、分かった。冨山氏は昨年4月に道路運送車両法違反の疑いで逮捕され、同24日付で大学から委嘱契約を解除されていた。コーチが代行で指揮を執っていたが、学生や保護者から冨山氏の復帰を求める嘆願書を受け取った大学が協議の末、再び委嘱契約を結んだ。