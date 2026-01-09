俳優の松田龍平（42）が、1月8日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に初出演。1989年に40歳の若さで急逝した伝説の俳優、父・松田優作さんとの思い出を明かした。【映像】松田龍平と父・優作さん、弟・翔太の家族写真優作さんが亡くなった時、わずか6歳だった松田。父との思い出について、「厳しかった記憶のほうが多い」と振り返るが、多忙を極めた優作さんがたまに帰宅すると、必ず土産のおもちゃを買ってきてくれる優し