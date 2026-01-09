プロ野球の新人研修会に参加した阪神の立石正広内野手＝9日、東京都内（代表撮影）プロ野球の新人研修会が9日、東京都内で行われ、ともにドラフト1位で入団した阪神の立石正広内野手（創価大）やロッテの石垣元気投手（群馬・健大高崎高）ら12球団の新人選手、審判員が参加した。昨年、複数球団で利用者が判明して問題となったオンラインカジノやドーピングについての講義の他、阪神、オリックスで活躍した能見篤史さんからプ