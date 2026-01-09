県内ではインフルエンザの警報が継続されています。9日までに発表された県感染症情報によりますと、去年12月28日までの1週間の1定点医療機関あたりの患者数は24.00人で前週の33.16人に比べ減少。直近1月4日までの1週間の定点医療機関あたりの患者数は8.65人で、国の終息基準である10人を下回りました。5週連続で減少していますが、年末年始に多くの医療機関が休診となっていた影響もあるとして県は「警報」を解除せず、継続してい