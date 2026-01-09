TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』のゲームPV「スクラップビル」と「スクラップビル」のゲームビジュアルが公開され、「スクラップビル」のキャラクター情報と追加キャスト4名が発表された。 参考：『蓮ノ空』『薫る花』『沖ツラ』2026年アニメベストヒロインを勝手に予想、2025年総括も 本作は、第18回MF文庫Jライトノベル新人賞優秀賞受賞、『このライトノベルがすごい!2024』（宝島社）新作1