藤枝MYFCは9日、GK六反勇治(38)が現役引退を決断したと発表した。六反は熊本国府高から2006年に福岡に入団。その後、横浜FM、仙台、清水、横浜FC、琉球、藤枝に在籍した。2015年には日本代表にも選出された。J1通算175試合1得点、J2通算28試合、J3通算5試合、カップ戦通算11試合。J1での1得点は、清水在籍時の18年11月24日の神戸戦で、後半アディショナルタイムにCKを頭で合わせて同点弾を決めた。クラブを通じ、以下のよ