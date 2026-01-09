日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 32(32) SBI証券 6( 6) 安藤証券 3( 3) 楽天証券 3( 3) 三菱UFJ