日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万3000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 21(21) BNPパリバ証券 11(11) 楽天証券 7( 7) SBI証券 16(