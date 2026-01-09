突然、道路が陥没･･･その瞬間です。 新潟市東区の道路が約5mにわたり陥没し、大きな穴が開きました。車が転落するなどの被害はありませんでしたが、防犯カメラに間一髪で回避する映像が記録されていました。 現場は、新潟市東区の太平4丁目の市道です。9日午前10時50分ごろ、大型トラックが通過した次の瞬間。道路が陥没し後輪が引っかかりました。後続の軽自動車は急ブレーキをかけて直前でストップ。穴に転落するのを