札幌市南区澄川３条１丁目の２階建て住宅で１月９日午前１１時ごろ、９０代の住人とみられる男性が倒れているのが見つかりました。警察によりますと、男性は意識障害がある状態で搬送されたということです。１階の屋根などに足跡があり、近くでスコップが見つかっていることから、警察は雪下ろし中の事故とみて調べています。