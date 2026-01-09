ギタリストSAKIによる初の自叙伝『サキノオト。〜ギタリストSAKI自叙伝〜』が2月14日に発売されることが発表となった。「もう音楽を辞めよう。バンドをやらなくてもいいし、なんならギターを弾かなくてもいい。そんな気持ちで一杯になっていました」──本文よりメジャーシーンを歩み、自らのバンドで日本武道館のステージに立ったギタリストSAKI。順風満帆に見えるキャリアの裏で、彼女はなぜ音楽から離れようとしたのか。本書で