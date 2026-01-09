元モーニング娘。でタレントの矢口真里(42)が8日深夜放送のテレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演。モー娘。時代にキャラ作りのために始めた「オイラ」呼びを辞めたきっかけを明かし、スタジオを爆笑で包んだ。矢口はモー娘。在籍時代に「個性がない」ことを悩みとしていたといい、キャラ作りために一人称を「オイラ」に変えたことを告白。「ようやくちょっとだけ(テレビ番組の)MCの方にイジられるようになって