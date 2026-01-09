世界野球ソフトボール連盟（ＷＢＳＣ）が９日、公式インスタグラムを更新。「ＷＢＳＣと国際野球コミュニティは、シドニー・デヨング氏の喪失を悼む。オランダの国際野球ステージにオリンピアンであり重要な人物であり、彼は永続的な遺産を残しています。私たちは彼の愛する人たちに心からお悔やみを申し上げます」と記し、４６歳の若さ出なくなった元オランダ代表捕手で、代表コーチも務めたシドニー・デヨング氏を悼んだ。デ