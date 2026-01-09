宮崎県の航空自衛隊新田原基地で取材に応じる小泉防衛相＝9日午後小泉進次郎防衛相は9日、宮崎県の航空自衛隊新田原基地を視察した。将来的な戦闘機の艦上運用を見据え、短距離離陸・垂直着陸が可能なF35Bステルス戦闘機が昨夏から全国で初めて配備されており、訓練の状況や周辺の騒音を確認。以前から配備されているF15戦闘機より騒音が大きく「地元に相当なご負担をかけている」と述べた。小泉氏は基地近くのサッカー場で、F