G1・9勝アーモンドアイの2番子で昨年8月3日に新潟芝1600メートルの新馬戦を勝ち上がった後、年明けに右前膝の骨膜の剥離が確認されたプロメサアルムンド（牡3＝国枝、父モーリス）が9日、社台ホースクリニック（北海道苫小牧市）で手術を受け、無事終了。シルクホースクラブが発表した。新馬勝ち後に右前膝の橈側（とうそく）手根骨骨折が判明し、全治6カ月以上と診断された。8月18日に社台ホースクリニック（北海道苫小牧市）