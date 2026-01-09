昨年2月、日米共同訓練に参加した陸上自衛隊の水陸機動団の隊員＝鹿児島県・沖永良部島内閣府は9日、「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」の速報値を公表した。自衛隊の規模や能力に関し「今の程度でよい」との回答が最も多く、49.8％だった。「増強した方がよい」も45.2％に上り、調査方法が異なるため単純比較はできないが、同様の質問を始めた1991年以降の調査で最多となった。「縮小した方がよい」は2.2％だった。今回初