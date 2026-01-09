2026年9月に開幕するアジア・アジアパラ競技大会の競技のスケジュールが発表されました。アジア大会は9月19日に開会式が開かれますが、先陣を切る形で、10日からIGアリーナで男子バスケットボールの試合が始まります。マラソンは男女とも9月26日の土曜日に開かれ、陸上のトラック競技など一部競技のスケジュールは調整中となっています。主催者のOCAが突如競技の追加を求めている「パデル」と「テ