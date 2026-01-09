2015年9月からスタートし、昨年で10周年を迎えた『じゅん散歩』（テレビ朝日系）。前任者である地井武男、加山雄三の在任期間をとうに超えて、今日もどこかの街を歩いている。2026年1月には79歳になるとはいえ、まだまだ元気だ。そんな高田の代名詞といえば、自己紹介。「どうも。ジョージ・クルーニーです」や「ジョニー・デップです」などと適当なボケをかますのが恒例となっている。そんなボケを採集しやすいのが街歩き番組