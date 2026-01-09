パーソルホールディングスは1月より、進学や就職などの進路選択を迎える高校生を対象に、「PERSOLキャリアライフデザインプログラム」の無償提供を全国の高等学校で開始した。また、来年度実施分の予約もあわせて受け付けている。同プログラムは、はたらくことや社会に出ることへの不安を軽減し、次の選択肢を前向きに考える力を育むことを目的にしているもの。学年や目的、スケジュールに応じて選択できる複数のプログラムを用意