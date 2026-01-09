富士通は日本航空株式会社（以下、JAL）の空港現場における教育訓練改革を支援するため、デジタル学習ソリューション「Advanced Teaming Experience Service powered by UMU」を活用した学習プラットフォームを共同で構築し、2025年4月から本格運用を開始している。富士通は1月9日、JALグループの国内外約100拠点において、約1万5000人の従業員がこのプラットフォームを利用し、貸与タブレット端末での予習と復習が可能になったこ