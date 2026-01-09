お笑いコンビ・チョコレートプラネットが、「THE FIRST TAKE」の第629回に初出演した。お笑い芸人がコンビで出演するのは「THE FIRST TAKE」史上初となる。披露する楽曲は、日本テレビ系バラエティー番組「有吉の壁」内で披露されたことで話題になり、“入浴の面倒くささ”に共感する人々が集まるコミュニティ”風呂キャンセル界隈”をテーマとして制作された「FCKY-風呂キャンセル界隈-」だ。レゲエ調でどこか懐かしいサウンドに