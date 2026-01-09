MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式番組「音楽情報ライヴ いじくりROCKS！」71回目の放送が、2026年1月16日19時より配信される。新年初の配信となる今回は、昨年の1月放送でも大きな話題を呼んだ「ヴォーカリスト座談会」の第2弾を敢行。今回は、メリーのガラ、vistlipの智、RAZORの猟牙、甘い暴力の咲が登場する。ベテランから若手まで、世代を超えてシーンを牽引するヴォーカリスト4名が一堂に会し、ここ