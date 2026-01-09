金沢駅前に建設が計画されているライブホール「Zepp」が、来年10月に完成する見通しとなりました。再び動き出した建設計画の現状を取材しました。寄田 大地 記者：「金沢駅から歩いておよそ5分。こちらの場所に建てられているこの看板を見てみますと、音楽ライブホール計画となっていまして、この工事の完了予定日が、来年の10月1日となっています」金沢駅の西側にあるJR西日本などが所有する、約3000平方メート