(P)&(C) BELIFT LAB Inc.ILLITが、1月13日にデジタル配信する日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」のMVティザーを公開した。公開された映像では、レトロなレストランに登場したILLITが、先んじてコンセプトフォトで公開された白いブラウスにリボン、黒のジャンパースカートといったクラシカルな制服ルックを着こなし、接客したり、踊ったり、料理を作ったり、様々なシーンを観ることができるという。「Sunday Morning」