キタニタツヤが、BABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」を1月12日に配信リリースすることを発表した。また、ジャケット画像も同時に解禁となった。ジャケット写真「かすかなはな」は、2026年1月11日23時45分よりテレ東系他にて放送開始となるTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマ。現在、新曲「かすかなはな」が使用されたTVアニメ『地獄楽』第二期の第二弾PVがYouTubeにて公開中。こちらもぜひチェック