片平里菜が4月1日、10thシングル「愛するたびに」をCDリリースすることが発表となった。シングルとしては9thシングル「予兆」以来、2年8ヶ月ぶりとなる。同作品には全4曲が収録される。表題曲の「愛するたびに」は、デビューから12年経ち、少し大人になった片平里菜の渾身のラブソングだ。カップリングには、儚く美しい夜を描いた「そんな夜を」、日本各地の民謡の囃子詞(はやしことば) を取り入れたフォークソング「うたのふるさ