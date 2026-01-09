1月11日放送スタートのアニメ『正反対な君と僕』（MBS・TBS系／毎週日曜17時）より、主人公・鈴木のクラス担任役をテレビプロデューサーの佐久間宣行が務めることが発表。あわせて、佐久間のインタビュー映像も到着した。【動画】『正反対な君と僕』に出演する佐久間宣行のインタビュー映像原作は、累計発行部数160万部（電子版を含む）を超え、数多くの漫画賞を受賞した人気コミック（著：阿賀沢紅茶）。いつも元気いっぱいだ