B’zが最新アルバム『FYOP』を掲げて、約7年ぶりとなるドームツアー＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞を開催した。2025年夏の療養から完全回復した松本孝弘は、11月15日・16日のバンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、11月29日・30日のみずほPayPayドーム福岡、12月6日・7日の東京ドーム、12月20日・21日の京セラドーム大阪まで、全4都市8公演で素晴らしいギタープレイを披露した。先ごろ公開したライブレポートに続いて、ここでは東京