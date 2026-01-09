新見市役所 条件が不利な場所で農業活動などを行う場合、面積に応じて支給する交付金(中山間地域等直接支払交付金)の算定を岡山県新見市が誤り、12集落に276万円を過大に交付していたことが9日、分かりました。 新見市によりますと、2025年12月19日に交付金を支払いましたが、支払先の集落から「間違いがある」と指摘されたということです。 交付金の算定基礎となる、土地面積の対象範囲の確認が不十分だったのが原因で