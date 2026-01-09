カードゲームでキャリア学習する生徒たち（児島中学校・岡山倉敷市） 中学生がカードゲームでさまざまな職業について学ぶ出前授業が9日、岡山県倉敷市で行われました。 キャリア学習の授業を受けたのは、倉敷市の児島中学校の2年生です。中学生に将来の職業選択の視野を広げてもらおうと、総合人材サービス会社のマイナビが企画しました。 ゲームは人口減少が進む架空の都市