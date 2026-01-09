山形県内では、9日未明から火事が相次ぎました。村山市では住宅1棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察は、この家に住む64歳の男性とみて身元の特定を急いでいます。9日午前3時半すぎ、村山市たも山の武田好夫さん（64）の住宅が燃えていると、近くに住む人から消防に通報がありました。消防などが放水し、火は午前7時すぎに消し止められましたが、木造一部2階建ての住宅1棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つ