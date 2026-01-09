１２月２８日、福建省武夷山市の燕子窠生態茶園。（ドローンから、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山1月9日】中国福建省武夷山市星村鎮にある燕子窠（えんしか）生態茶園は、武夷岩茶の産地の一つとなる。地元では近年、自然環境への負荷を低減する栽培方式を推進しており、茶園では草木灰や菜種油かす、生物有機肥料を用いて土壌改良を行い、化学肥料や農薬の使用を抑え、生態循環型の栽培モデルを試みて