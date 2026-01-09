上海市にあるホテル「上海建国賓館」。（２０２５年３月１日撮影、上海＝新華社配信）【新華社上海1月9日】中国上海市公安局出入境管理総隊は8日、公安局の出入境管理部門が2025年に扱った外国人の臨時宿泊登記は前年比49.6％増の713万9千人だったと明らかにした。ビザ・証明書発給件数は2年連続で20万件を突破し、うち外国人居留許可証など長期滞在証明書の割合は10ポイント上昇した。