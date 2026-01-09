俳優の釈由美子（47）が8日、自身のインスタグラムを更新。ロングの髪の毛をバッサリと切ったことを明かした。「そういえば、今年に入って髪を切りました」と報告。「ギリギリ結べる長さでお願いしたので肩につくめっちゃハネる長さ泣」とつづり、この日、出席したイベントでの写真を投稿した。「映画の役作りで2年前からずっとロングだったので15cmはバッサリいきました！最近では長いのに見慣れていたので肩ぐら