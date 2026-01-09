内閣府は９日、「自衛隊・防衛問題」に関する世論調査の結果（速報値）を公表した。政府が防衛装備輸出を推進することの是非を初めて尋ねたところ、「肯定的」「どちらかといえば肯定的」と答えた人の合計は６８・３％に上った。自衛隊への関心が「非常にある」「ある程度ある」と答えた人の合計は８２・６％で、２０２２年１１月に行った前回調査の７８・２％から上昇した。自衛隊を「増強した方がよい」と答えた人は４５・２