「水切り」の原理を兵器に 特殊爆弾「アップキープ」の誕生イギリス空軍が第二次世界大戦中に多数運用した4発エンジンの大型爆撃機アヴロ「ランカスター」。同機は1941年1月9日に初飛行すると、直ちに大量生産され、敵国ドイツの夜間爆撃に従事。最終的にイギリスを勝利へ導いています。【巨大爆弾が跳んでる！】イギリス空軍が撮った反跳爆撃の様子を連続写真でそんな「傑作機」に特殊な爆弾を組み合わせた、前代未聞のダム破