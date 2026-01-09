TVS REGZAは、ハイビジョン液晶レグザ「V35S」(40V型、32V型、24V型)および「S25S」(40V型、32V型)を1月23日に発売することを発表した。 【画像】2モデルに搭載された機能一覧 「V35S」は、スマートフォンのコンテンツやネット動画へのアクセス性や快適性を重視した製品だ。 リモコンには12個のダイレクトアクセスボタンが配置されているため、さまざまなサービスにアクセスできるほか、「ネット動画ビュ